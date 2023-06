Ursoaică cu pui în apropierea blocurilor, în Slănic Moldova O ursoaica cu pui a ajuns pana in apropierea blocurilor de locuințe din Slanic Moldova, fiind filmați de unii localnici de pe balconul apartamentului. Urșii cautau mancare in ghena de gunoi Intamplarea a avut loc sambata dimineața, 17 iunie. Ursii au devenit o prezenta obisnuita pentru locuitorii din orasul bacauan Slanic Moldova. Animalele coboara din ce in ce mai des in localitate in cautarea hranei. Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau s-au deplasat in zona unde și-a facut apariția ursoaica cu cei doi pui, pentru asigurarea masurilor de protecție. In urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

