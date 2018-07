Stiri pe aceeasi tema

- Masuri suplimentare au fost luate, pentru sezonul estival, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Prahova. Pana pe 31 august, ghișeele vor fi deschise timp de 10 ore pe zi. Autoritațile anunța, insa, ca timpul de așteptare este zero pentru cei care apeleaza…

- Speriate de pesta porcina care face ravagii in gospodariile din Braila, autoritatile iau masuri drastice. Traficul peste Dunare este strict monitorizat, iar la trecerile cu bac-ul sunt amplasate filtre pentru dezinfecția masinilor. Mai mult, autoritatile au facut apel la populatie sa limiteze pe cat…

- Medicii veterinari au inregistrat, in mai putin de doua saptamani, 37 de focare de pesta porcina africana (PPA) in cinci unitati administrativ-teritoriale din judet, se arata intr-un comunicat de presa remis marti de Institutia Prefectului judetul Tulcea, preluata de Agerpres. Focarele de PPA…

- Municipalitatea informeaza ca in perioada de vara autoritatile au aprobat un plan de acțiuni in vederea protejarii populației in perioada cu temperaturi ridicate. Astfel, autoritațile vor asigura buna functionare a fantanilor arteziene din Chisinau, amplasarea cisternelor cu apa potabila in parcurile…

- Au aparut rezultatele probelor prelevate de autoritati de la gura de scurge in Raul Ialomita, acolo unde o firma care produce coloranti ar fi deversat albastru ultramarin. Pe retelele de socializare au aparut fotografii si filmulete cu apa albastra care se deverseaza dintr-un canal colector direct in…

- Animalele au fost gasite pe teritoriul gradinii zoologice, dupa o cautare in care a fost folosita inclusiv o drona. Autoritatile nu au oferit detalii privind prinderea animalelor, dar un purtator de cuvant a declarat pentru AFP ca animalele se afla „in custile lor". De asemenea, un urs a scapat anterior…

- Localnicii din Busteni se tem sa-si mai lase copiii afara la joaca, din cauza ursilor care au ajuns sa coboare si ziua din padure, dupa hrana. Animalele vin la tomberoane si se plimba nestingherite pe strazi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cazul elevei de la Liceul ”Iordache Golescu”, din Gaesti, care isi loveste si jigneste o colega de clasa nu a ramas fara urmari. Victima este o fata cu cerinte educationale speciale.