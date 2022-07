Stiri pe aceeasi tema

- Urșii polari infometați se indreapta spre gropile de gunoi pentru a-și umple stomacul pe masura ce habitatul lor inghețat dispare. Acest lucru duce la conflicte mortale cu oamenii, se arata intr-un nou raport publicat in revista Oryx. Schimbarile climatice ii obliga pe urșii polari sa manance gunoaie,…

- Zona Zoster, boala care il impiedica pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, sa vina in Romania, este cauzata de reactivarea virusului varicelo-zosterian, același virus care determina varicela, spun medicii. In cazuri rare, zona zoster poate provoca orbire și surditate, iar persoanele in varsta…

- Solistul trupei U2, Bono, si papa Francisc au avut pareri similare in ceea ce priveste ingrijorarile lor legate de viitorul planetei noastre si de puterea femeilor si a fetelor de a schimba lumea, atunci cand s-au intalnit, joi, la Roma, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oceanele lumii au atins in 2021 cele mai calduroase si mai acide niveluri inregistrate pana in prezent, in timp ce topirea calotelor glaciare a provocat cresteri record ale nivelului marilor, a avertizat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala, potrivit Reuters.

- Ministrul de externe din Tuvalu, Simon Kofe, a declarat ca „prioritatea pentru Pacific este schimbarea climatica” și a adaugat ca spera ca țarile puternice sa depuna eforturi privind schimbarile climatice. Simon Kofe a declarat pentru Reuters ca aceasta competiție dintre superputeri este ingrijoratoare,…

- Pilotul german Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial de Formula 1, a declarat joi ca schimbarile climatice l-au facut sa-si puna intrebari in legatura cu prezenta sa in acest sport, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit unui nou studiu publicat joi in revista Nature, incalzirea globala va determina, pana in 2070, raspandirea a 4.000 de virusuri intre mamifere, inclusiv, și intre animale și oameni, scrie CNBC.