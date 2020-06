Urșii panda roșii au început să fie urmăriți cu dronele și GPS Urșii panda roșii au inceput sa fie urmariți cu ajutorul dronelor și a GPS-ului — oamenii de știința doresc sa ințeleaga motivele pentru care aceștia mor. Studiul va avea loc pe parcursul unui an. Aceste mamifere care locuiesc in Estul munților Himalaya și sud-vestul Chinei sint pe cale de dispariție, numarul lor ajungind la citeva mii. Zece urși panda roșii au fost echipați cu zgarzi GPS pentru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon la nivel global ar putea sa scada cu 7% in acest an, in functie de restrictiile si masurile de distantare sociala luate impotriva epidemiei de coronavirus, arata un studiu publicat marti in revista Nature Climate Change, transmite Reuters. Studiul, semnat de un grup de cercetatori…

- Conform unei analize realizate de Moneycorp , statul ar trebui sa faca eforturi pentru ca Romania sa devina atractiva pentru investitorii care doresc sa-și aduca facilitațile de producție din China, in Europa. Studiul arata ca mulți investitori se tem pentru siguranța investițiilor și produselor fabricate…

- Toate persoanele care revin in țara din zonele roșii prin punctele de trecere a frontierei vor fi conduse in centrele de carantina instituționalizata de pe raza județului. In acest moment, o persoana care vine din zona roșie nu poate solicita pe baza Ordinului Ministrului Sanatații nr. 622/2020 instituirea…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, sustine ca majoritatea consiliilor judetene sau primariilor conduse de reprezentanti ai PSD nu au alocat fonduri pentru achizitionarea de aparate de testare PCR pentru coronavirus. "Nu sunt in stare sa rezolve problemele in judetele rosii, dar vin…

- Dintre noile cazuri, niciunul inregistrat in provincia Hubei, 30 au fost aduse din afara granitelor, potrivit autoritatilor medicale chineze. O singura persoana din provincia Gansu, in nord-vestul Chinei, s-a imbolnavit prin transmitere locala. Toate cele 4 decese s-au produs in provincia…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a vorbit la RTV despre situatia actuala din Romania legata de evolutia epidemica si face o retrospectiva a masurilor luate de autoritati in lupta cu raspandirea coronaviruslui."Nu mai avem de pierdut nicio ora pentru introducerea scenariului patru.…

- Un studiu publicat recent de Universitatea din Southampton, SUA, a estimat ca focarul global al coronavirusului ar fi putut fi redus dramatic daca guvernul comunist al Chinei ar fi acționat mai devreme. Studiul s-a bazat pe cercetarile unui grup de mapare a populației numit „WorldPop”,…

- Poliția din Spania ii urmarește pe cetațeni cu dronele pentru a se asigura ca aceștia nu iși parasesc locuințele, dronele fiind echipate cu difuzoare care ii avertizeaza pe oamenii aflați pe strazi sa mearga acasa.