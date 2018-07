Stiri pe aceeasi tema

- O familie de ursi, fotografiata in apropierea Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a solicitat de urgența relocarea acestora. Borboly Csaba a postat fotografiile pe pagina sa de socializare. Borboly a spus ca este vorba de o ursoaica…

- Un barbat din Baile Tușnad care iși plimba cainele a fost atacat de urs și ranit in zona pieptului. Victima este internata la Spitalul de Boli Infecțioase a spitalului județean Harghita. Omul a incercat sa-și protejeze cațelul și l-a luat in brațe, iar ursoaica a vrut sa i-l smulga din maini. Atacul…

- Atacul ursului s-a produs chiar in centrul orașului, luni seara și a fost facut public pe Facebook de președintele Consiliului Județean Harghita, președintele Consiliului județean Harghita. "Luni seara am scos cainele la plimbare pe drumul care duce de la gara la strada principala, cand a…

- PEDALEAZA SPRE VIITOR in Politic / on 21/05/2018 at 12:08 / Sub egida „Impreuna pentru un mediu mai curatˮ, organizația de tineret ALDE dorește sa pedaleze pentru un viitor fara poluare. Poluarea reprezinta contaminarea mediului inconjurator cu materii ce pot afecta atat sanatatea…

- Vicepresedintele ALDE Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministru al Mediului, i-a indemnat duminica pe membrii Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE) sa fie ''la concurenta cu #rezist, pentru ca ALDE merita''. "O sa va rog ca, asa cum #rezist posteaza zilnic impotriva…