Stiri pe aceeasi tema

- Urșii de pe cel mai important fond de vanatoare din județul Brașov vor primi din nou de mancare din partea autoritaților dupa trei luni in care activitatea de hranire a acestora a fost suspendata de Regia Publica Locala a Padurilor "Kronstadt". Pentru a indeparta urșii de pe strazile Brașovului, municipalitatea…

- Ursii de pe cel mai important fond de vanatoare din judetul Brasov vor primi din nou de mancare din partea autoritatilor, dupa trei luni in care activitatea de hranire a acestora a fost suspendata de Regia Publica Locala a Padurilor "Kronstadt", municipalitatea

- O gradinita si mai multe crese renovate de Eparhia Reformata din Transilvania cu sprijinul statului ungar, au fost inaugurate miercuri in judetul Mures, la Reghin si la Ludus. "Dupa 100 de ani de dezintegrare nationala, ne gasim in secolulsolidaritatii nationale si nu dorim deloc sa construim indefavoarea…

- Atentie in urmatoarele zile in zona apelor curgatoare, unde exista pericolul ca acestea sa iasa din matca, spune la Europa FM Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. Ne asteptam la...

- IPJ Maramures anunta: testul de cunoaștere a regulilor de circulație in vederea restituirii permiselor de conducere și a reducerii perioadelor de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice programat pentru saptamana 31.05-06.06.2021, se va susține miercuri in data…

- Pana astazi, 19 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.795 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 24 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 4 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt…

- Conform unui comunicat emis de primaria municipiului Reghin, avand in vedere scaderea cazurilor Covid și incadrarea in rata de incidența sub 3,5 la mia de locuitori, se reduc considerabil restricțiile. RO: Veste buna! Deoarece rata de infectare in Reghin a scazut sub 3,5 la mia de locuitori, de astazi…

- Pana astazi, 13 apr, in județul Mureș au fost confirmate 21.900 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 100 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 417 persoane cu test…