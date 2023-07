Stiri pe aceeasi tema

- In inima Carpaților Meridionali, de-o parte și de alta, urșii au devenit o imensa problema care se acutizeaza de la an la an. In județul Sibiu, localnicii au ajuns sa-i alunge cu drujbe și petarde.

- Duminica, 2 iulie, va puteți bucura de produsele agricultorilor dambovițeni! Din nou, in incinta Direcției pentru Agricultura Județeana Dambovița, are loc o noua ediție a Targului de legume – fructe, pe care il puteți vizita incepand cu ora 9. Veți gasi cele mai gustoase legume și branzeturi, dar și…

- Temperaturile au urcat peste 30 de grade Celsius, așa ca fiecare cauta modalitați de a se racori. Cațiva muncitori care au trecut pe langa Palatul Administrativg nu au putut rezista tentrației. Iar unul dintre ei ” a sarit cap”. Astazi, temperaturile au trecut de 30 de grade, fiind vara in adevaratul…

- Exista plante care pot oferi o alternativa racoroasa la caldura sufocanta a verii și la consumul excesiv de energie electrica al aerului condiționat. Descopera in continuare despre aceste plante și cum poți aduce frumusețe in locuința, economisind in același timp la factura de energie!Valul de caldura…

- O ursoaica cu pui a ajuns pana in apropierea blocurilor de locuințe din Slanic Moldova, fiind filmați de unii localnici de pe balconul apartamentului. Urșii cautau mancare in ghena de gunoi Intamplarea a avut loc sambata dimineața, 17 iunie. Ursii au devenit o prezenta obisnuita pentru locuitorii din…

- Firmele și PFA-urile care produc și vand legume, fructe si cartofi vor putea beneficia de un ajutor de stat. Insa schema oficiala trebuie autorizata de CE O schema de ajutor de stat destinata firmelor, PFA-urilor și cooperativelor ce produc și vand legume, fructe și cartofi a fost oficializata joi prin…

- Mai mulți urși au fost vazuți recent in diferite zone din județ, ne-a declarat președintele Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crișan. Din fericire nu au fost inregistrate incidente. Cristian Crișan a explicat ca prezența urșilor in padurile Salajului este pusa…

- Un constantean ne a comunicat nemultumirea lui vis a vis de oprirea caldurii in municipiu. Termoficare SRL a oprit agentul termic caldura, incepand cu data de 18 aprilie 2023, in conditiile in care, in aceasta perioada la Constanta temperaturile a 3 nopti consecutive sunt sub 10 grade Aceasta conditie…