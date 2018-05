Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic, urșii ataca gospodariile locuitorilor din comuna Arefu. Oamenii se confrunta in continuare cu repetatele atacuri ale urșilor, deși problema a ajuns in atenția autoritaților de o vreme indelungata. Ultima oara, mamiferele salbatice au omorat mai mulți porci. De asemenea, locuitorii din Capațaneni…

- Un autocar cu 30 de pasageri, intre care 13 copii, a fost implicat, duminica, intr-un accident in comuna Draganu din județul Argeș. In urma impactului dintre autocar si o masina, trei persoane au fost ranite, intre acestea doua fiind incarcerate, informeaza agentia Mediafax.Potrivit ISU Arges,…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan (DN 7C) este oprita, dupa incendiul de langa Cetatea Poenari, pe ambele sensuri de mers. Masura a fost luata din cauza incendiului de vegetatie produs la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges, dar si a caderilor de pietre pe carosabil. Potrivit sursei citate,…

- Doi copii din județul Argeș, surprinși in timp ce se jucau cu un proiectil neexplodat. Un barbat a sunat la 112, iar jandarmii au mers urgent la fata locului si au izolat perimetrul, impreuna cu pirotehnistii. Oamenii care locuiau in apropiere au fost rugati sa evacueze zona pana cand pirotehnisti vor…

- Oamenii care plecau spre munca, in jurul ore 6.43, au avut parte de un adevarat soc in momentul in care au ajuns in statie. Un barbat zacea mort, intr-o balta de sange, cu urme de violenta in zona capului. Din primele informatii, victima se numeste Costel Bobescu si are 43 de ani. Revenim cu detalii

- Inundațiile au facut prapad in 30 de localitați din mai multe județe. Cele mai mari pagube sunt in Teleorman. Apele au lovit la Draganesti Vlasca, pentru a 16-a oara. Oamenii sunt disperați ca trebuie sa o ia mereu de la capat și sa-și refaca gospodariile.

- Oamenii sunt revoltati, iar imaginile urmatoare sunt graitoare. Vorbim despre niste fotografii cu drumul (e mult spus drum) din Smeura de Sus. Un cetatean ce a ajuns la limita rabdarii nu a mai suportat sa faca scufundari cu masina si a postat imaginile pe pagina personala de Facebook fiind vizibil…

- Administratia locala a comunei argesene Salatrucu a transmis pe adresa cabinetului meu parlamentar o sesizare si memorii privind situatia pagubelor provocate de animalele salbatice, in special ursi si lupi. Oamenii se tem sa mai ...