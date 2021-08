Stiri pe aceeasi tema

- Interventie pentru a indeparta ursii Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Jandarmii si politistii din Harghita au intervenit în ultimele trei zile de zece ori pentru a îndeparta ursii. Prezenta lor a fost semnalata în localitatile Miercurea Ciuc, Baile…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit, de vineri pana luni, de zece ori pentru indepartarea ursilor a carora prezenta a fost semnalata in localitatile Miercurea Ciuc, Baile Tusnad, Valeni, Odorheiu Secuiesc, Pauleni, Sicasau si Lacu Zetea. Biroul de Presa al Inspectoratului…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit, de vineri pana luni, de zece ori pentru indepartarea ursilor a carora prezenta a fost semnalata in localitatile Miercurea Ciuc, Baile Tusnad, Valeni, Odorheiu Secuiesc, Pauleni, Sicasau si Lacu Zetea, potrivit agerpres.ro. Biroul de Presa al…

- Jandarmii si politistii harghiteni au intervenit, de vineri pana luni, de opt ori pentru indepartarea ursilor a caror prezenta a fost semnalata in localitatile Baile Tusnad, Balan, Toplita, Gheorgheni, Oteni si Lacu Zetea. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Un numar de 26 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in localitati au fost primite, de vineri pana marti, la numarul de urgenta 112, jandarmii si politistii intervenind pentru indepartarea animalelor inspre zonele impadurite, scrie Agerpres.Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean…

- In minivacanța de Rusalii, polițiștii și jandarmii harghiteni au fost solicitați de 18 ori pentru a alunga urșii prezenți in Miercurea Ciuc, Baile Tușnad, Sicasau, Voșlabeni și Izvoru Mureșului. 18 apeluri de alungare a urșilor Cele 18 apeluri de alungare a urșilor au fost inregistrate de sambata pana…

- Astfel, potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, cele 18 apeluri la numarul de urgenta 112 au fost inregistrate in intervalul 19-22 iunie, respectiv de sambata și pana in aceasta dimineața, relateaza HotNews.ro .Au fost inregistrate apeluri pentru indepartarea ursilor din apropierea…

- Jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati, in minivacanta de Rusalii, de 18 ori pentru alungarea ursilor a caror prezenta a fost semnalata in Baile Tusnad, Miercurea Ciuc, Voslabeni, Sicasau si Izvoru Muresului, o ursoaica cu trei pui intrand inclusiv in