- In urma reexaminarii cerute de presedintele Klaus Iohannis, Parlamentul a adoptat miercuri, 22 iunie, legea prin care ursii periculosi pot fi impuscati si in afara localitatilor, nu doar in interiorul acestora, a anuntat ministrul Mediului, intr o postare pe pagina lui de Facebook.Postarea de pe pagina…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus…

- Legea care majoreaza limita de viteza pe drumurile expres la 120 km/ora a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis și urmeaza sa intre in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Care sunt limitele de viteza in afara localitaților Noile modificari aduse Codului Rutier prin aceasta…

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix, a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost initiat de parlamentarii…

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru si 13 contra. Au votat in favoarea legii toate partidele, mai putin senatorii AUR. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional. Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Dupa votul din…

- Polițiștii locali vor primi dreptul de a cere datele de identificare ale șoferilor care au parcat neregulamentar și sa-i sancționeze, potrivit unui proiect de lege inițiat la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Legea actuala nu da dreptul unui polițist local sa ceara unui proprietar de mașina…

- Politicienii și președintele Klaus Iohannis sunt codașii topului increderii la romani, arata datele unui sondaj CURS. Conform cifrelor, cea mai mare incredere o au cetațenii in Biserica și Armata. Sondajul releva ca 67% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Biserica, iar 64% au incredere…