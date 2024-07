Stiri pe aceeasi tema

- Averea financiara a romanilor va crește cu aproape 9% in urmatorii cinci ani, mai rapid decat media prognozata pentru Europa de Est și chiar peste media globala, se arata intr-un studiu BCG Global.

- EZERIS – Asta ne-a declarat primarul comunei, Ioan Rusu, explicand proiectele facute cu ajutorul fondurilor europene! Din aceste finantari, edilul are in vedere modernizarea comunei prin dotarea celor doua școli gimnaziale din comuna cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT, suma totala alocata…

- China construieste o capacitate de energie solara si eoliana dubla fata de restul lumii, cu 180 GW energie solara si 159 GW eoliana, conform raportului pe luna iulie al Global Energy Monitor

- Tot mai multi parinti din Coreea de Sud se inchid in celule la „Fabrica de fericire”, in incercarea de a-și intelege mai bine copiii singuratici si izolati, relateaza BBC. Singurul lucru care leaga fiecare camera minuscula de la Fabrica de Fericire de lumea exterioara este o gaura de alimentare in usa.…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala, Tzachi Hanegbi, a declarat miercuri ca Israelul anticipeaza „inca șapte luni de lupte” pentru a-și atinge obiectivul de distrugere a gruparii islamiste palestiniene Hamas, un obiectiv care ramane neatins dupa mai bine de șapte luni de razboi.

- Intr-o lume in care sanatatea si bunastarea sunt prioritati de top, hidratarea corecta joaca un rol crucial. Exista mai multe diferente semnificative intre cei care aleg serviciul de comanda apa plata la domiciliu si restul lumii, indiferent daca ne referim la cei care opteaza pentru sticle si PET-uri…

- Conflictele din Europa a determinat masuri disperate. De exemplu, Polonia planuiește sa fortifice granița cu Belarus pe fondul ingrijorarilor legate de securitate. Ei au intocmit deja planurile de fortificare a frontierei estice a țarii, in contextul in care se intensifica temerile legate de o agresiune…

- Dinamo a facut, luni seara, un pas important spre menținerea in Superliga. „Cainii” au invins Csikszereda, 2-0, și mai au de navigat inca 90 de minute pentru a-și securiza locul in prima liga. Dennis Politic a fost MVP-ul indiscutabil al roș-albilor „dubla” acestuia tranșand turul contra ciucanilor.…