Urși polari, stele de mare, sirene? Cu ce ne îmbrăcăm anul acesta (VIDEO) Pandemia a dus la inchiderea magazinelor, studiourilor designerilor si a fabricilor de confecții si a impus restrictii de calatorie, context in care industria modei a fost grav afectata in ultimul an. Pare oarecum dificil sa te mai gandești la moda, cand cuvantul de ordine din ultimul timp este sanatatea, dar, potrivit atat designerilor și mai ales psihologilor, sa nu omitem ca moda are un aport important in viața noastra și ne menține optimismul! Tocmai pe aceasta idee Saptamana Modei de la Londra, desfasurata intr-un format digital, a debutat vineri, designerii sperand sa-si incante publicul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Modei de la Londra, desfasurata intr-un format digital, a debutat vineri, designerii sperand sa-si incante publicul, aflat in confortul propriilor locuinte, cu cele mai noi creatii, informeaza Reuters. Intrucat Marea Britanie se afla in lockdown national, inregistrari video difuzate in streaming…

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…

- Sunt multe detalii care au ramas incerte in urma Brexit-ului. Una din cele mai frecvente intrebari pe care oamenii o ridica este aceea legata de actul de indentitate in baza caruia putem calatori in Marea Britanie. Cetațenii romani care vor sa mearga in vizita in Regatul Unit al Marii Britanii sau care…

- Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania…

- In Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a instituit nivelul maxim de alerta. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta pentru Londra și pentru anumite zone din regiunile Essex si Hertfordshire. Cazurile de coronavirus s-au inmulțit in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei…

- Emisiile de dioxid de carbon au scazut cu aproximativ 2,4 miliarde de tone de CO2, un moment istoric, spune o echipa de cercetatori care au realizat un studiu pentru Global Carbon Project. De la inceputul erei industriale și pana astazi, niciodata nu s-a mai inregistrat o scadere de o asemenea amploare,…

- Probabil mulți dintre noi avem prieteni sau cunoștințe care și-au achiziționat un animal de companie odata cu izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Reuters arata ca pandemia de Covid-19 a dus la o creștere a cererii pentru animalele de companie. American Pet Products Association, trei sferturi…