Urși la Ileanda și Bălan Prezența urșilor a fost semnalata zilele trecute in zona padurilor din Balan și Ileanda, ne-a declarat directorul Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crișan. Acesta a adaugat ca exista declarații conform carora, la Ileanda, un urs ar fi omorat magarul unei turme de oi. Probleme au fost la Ileanda și din cauza lupilor, care ar fi omorat opt oi, in acest caz fiind intocmite dosare de despagubire. Prezența urșilor este semnalata tot mai des in padurile Salajului. Fotografie cu rol ilustrativ Articolul Urși la Ileanda și Balan apare prima data in Magazin Salajean… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis un grafic cu numarul de apeluri la 112 privind prezența urșilor. Potrivit acestuia, anul acesta, pana in prezent au fost peste 2.200 de apeluri.

- Ploaia puternica inregistrata cu puțin timp in urma a cauzat probleme in mai multe localitați salajene. Potrivit Severe Weather Alert – Salaj, la Tihau, in doar cateva minute, șanțurile s-au umplut, iar apa s-a revarsat peste drumurile din sat. Probleme au fost inregistrate și in Var, apa ieșind din…

- Avand in vedere prevederile legislative referitoare la aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor si faptul ca la nivelul judetului Salaj, de la an la an, s-a inregistrat…

- Avand in vedere prevederile legislative referitoare la aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor si faptul ca la nivelul judetului Salaj, de la an la an, s-a inregistrat…

- Problemele cauzate de lupi continua. Potrivit coordonatorului Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crișan, ne-a declarat ca pagube provocate de lupi in ultima perioada au fost semnalate in zona localitaților Mesteacan, Babiu și in Fildu de Jos. Lupii au atacat stane…

- Prezența urșilor in padurile Salajului nu mai reprezinta o noutate. Sunt prezenți in mai multe zone din județ. Ultima oara, inclusiv pompierii au fost avertizați de prezența unui urs in localitatea Zimbor. Și lupii, specie protejata, sunt tot mai des intalniți in mediul silvatic salajean. In acest an…

- Dinu Iancu Salajanu, președintele PNL Salaj, a fost alaturi, astazi, de Claudiu Birsan, candidatul PNL pentru Primaria Zalau, și de echipa propusa pentru Consiliul Local, la evenimentul de depunere a candidaturilor. In opinia lui Claudiu Birsan, 2024 poate fi anul unui nou inceput pentru Zalau, un restart…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, populatia din zona a fost avertizata privind aparitia ursului printr-un mesaj RO-ALERT.Intr-o inregistrare pusa la dispozitia mass media de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Alba, se observa ca ursul se deplaseaza greoi si…