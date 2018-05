Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) trebuie sa depuna in instanta mai multe documente in procesul intentat de Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, care solicita anularea amenzii de 100.000 de lei primite in contextul scandalului privind nationalizarea Pilonului II.

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit data de 8 mai drept primul termen in procesul prin care Raluca Tintoiu, fosta sefa NN Pensii, cere anularea amenzii primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in contextul scandalului privind nationalizarea Pilonului II.

- „Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul II de pensii. Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea Pilonului II de pensii reprezinta una din prioritațile trimestrului urmator, iar in acest sens ne vom asigura…

- Un nou set de norme aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Noile reglementari prevad introducerea, incepand cu data de 1 aprilie, a plaților eșalonate pentru Pilonul II și Pilonul III de pensii private. Pana in acest moment, cei care beneficiau de astfel de pachete primeau banii intr-o…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea numai o data, integral, la iesirea in pensie.

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele RCA. Pentru personele fizice, tariful mediu a crescut cu 9%, dar soferii fara incidente pot primi, in cadrul sistemului Bonus Malus, o reducere de 50% fata de 32%, cat era pana acum. Vicepresedintele Autoritatii,…