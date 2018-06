Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de compensare a investitorilor de pe piața de capital romaneasca a inregistrat o pierdere in creștere cu 3,4%, anul trecut, la peste 348.000 lei, reiese dintr-un raport publicat pe site-ul propriu.

- La reteaua de canalizare din localitatea Marga nu se mai lucreaza de doi ani. Nu mai sunt multe de facut, dar constructorul nu are de gand sa finalizeze lucrarea pana ce nu i se achita si ultima factura. Banii pe care Nicolae Beg ii asteapta inca din 2016 ar trebui alocati de Guvern. „Avem o problema…

- Inflatia ar urma sa mai creasca in urmatoarele luni, sustine CFA Romania Inflatia ar urma sa mai creasca în urmatoarele luni, arata prognozele membrilor CFA România, organizatie care reuneste analisti financiari. Alexandra Smedoiu este vicepresedinte al organizatiei. …

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa de modificare a Codului silvic care prevede scoaterea din fondul forestier national a unor suprafete de teren, fara compensare, destinate realizarii lucrarilor miniere de interes national, potrivit Agerpres. Proiectul are ca obiect…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 172 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 138,8% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- Pentru trecerea la euro avem nevoie de cel puțin 20 de modificari legislative ale BNR, in sensul intaririi independenței bancii centrale, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in timpul audierii de la Comisia Economica a Senatului. „Conform legislației europene,…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.