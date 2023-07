Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost observat, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din nordul municipiului Ploiestiului, populatia fiind avertizata prin intermediului unui mesaj RO-ALERT, anunța Agerpres.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, prezenta animalului a fost semnalata pe strada…

- O cisterna care transporta gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat, sambata dupa-amiaza, intr-o zona de la periferia Ploiestiului. Compartimentul in care se afla gazul nu este avariat, in schimb, din rezervor se scurge motorina. Pompierii au izolat zona. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc pe…

- Un incendiu de vegetatie a fost izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la Poarta Alba. Pentru ca focul se manifesta si in apropierea caii ferate, trei trenuri de calatori au fost oprite la solicitarea pompierilor, acestea ajungand la destinatie cu intarzieri. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Douazeci si unu de turisti cazati la o vila din Costinesti, care aveau simptome de indigestie, au fost transportati la spital de pompierii din Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la Vila Mandru din Costinesti, unde mai multe…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Un candidat la examenul de Bacalaureat, organizat in județul Brașov, a fost prins incercand sa fraudeze examenul dupa ce a primit un mesaj RO-Alert pe telefonul mobil in timpul probei, informeaza Newsbv.ro Intamplarea a avut luni, cand a avut loc proba la Limba și Literatura Romana. Tanarul susținea…

- Patru persoane au ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, iar alte cateva zeci au fost evacuate, in urma unui incendiu izbucnit intr-un imobil cu 104 garsoniere din Ramnicu Valcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat intr-o garsoniera de…

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati. ”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…