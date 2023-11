Stiri pe aceeasi tema

- Urs in Alba Iulia, in apropierea Poligonului. Autoritațile au emis o avertizare prin sistemul RO-ALERT Autoritațile au emis un mesaj RO-ALERT vineri seara, in jurul orei 21:50 pentru a semnala prezența unui urs in Alba Iulia. ”A fost semnalata prezența unui urs in localitatea Alba Iulia, in zona poligonului…

- Urs depistat in Alba Iulia, in cartierul Micești. Cetațenii, avertizați prin mesaj RO-Alert Urs depistat in Alba Iulia, in cartierul Micești. Cetațenii, avertizați prin mesaj RO-Alert Cetațenii din Alba Iulia, au fost avertizați vineri seara, prin RO-Alert, despre prezența unui urs in zona poligonului…

- Doua persoane aflate in situatii ilegale au fost depistate ieri de politistii de imigrari din Alba, in urma controalelor efectuate. In ambele cazuri au fost emise decizii de returnare. La data de 05 octombrie a.c., politistii de imigrari din Alba au efectuat actiuni de control pe raza municipiului…

- Cadrele didactice ale colegiului militar au marcat, joi, Ziua Naționala a Sportului la Locul de Munca. Imbracați lejer, in ținuta sport, profesorii au parasit pentru cateva momente salile de clasa și au trecut pe la sala de sport acolo unde, sub coordonarea doamnelor profesoare Felicia Vancea și Geanina…

- Am verificat șantierul bazei sportive din Micești, care este tot mai aproape de finalizare. Vom avea, in cel mai scurt timp, o baza sportiva moderna, cu nocturna, doua terenuri de sport și o cladire administrativa la cele mai inalte standard, a transmis, vineri, primarul din Alba Iulia. Materialul video…

- Doua curse suplimentare cu autobuzul la Alba Iulia, dinspre Barabanț și Micești. De ce se modifica programul de transport public Programul de transport public local la Alba Iulia se modifica prin introducerea a doua noi curse cu autobuzul, dinspre Micești și Barabanț. Proiectul ce va fi prezentat Consiliului…

- “Pana la ora 10.00, au donat doar opt persoane. Mulți bolnavi internați in spital așteapta sa primeasca sange. In lipsa acestuia, pacienții nu pot fi operați. Cei din secțiile Oncologie și Hematologie nu-și pot continua tratamentul”, au transmis, miercuri, reprezentanții Centrului de Transfuzie Alba.…

- FOTO ȘTIREA TA| Locul de joaca din Micești, un adevarat pericol pentru cei mici: Fecale, gunoaie și elemente deteriorate FOTO ȘTIREA TA| Locul de joaca din Micești, un adevarat pericol pentru cei mici: Fecale, gunoaie și elemente deteriorate Parcul de joaca pentru copii, din cartierul Micești, municipiul…