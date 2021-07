Urs ucis într-un accident auto Un urs a fost ucis in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, in afara localitații prahovene Paulești, animalul fiind lovit de o mașina. Potrivit Poliției Prahova, accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 22.00. Accidentul s-a produs pe DN1 km 68+300, in afara localitații Paulești. Un autoturism condus de un barbat pe direcția Brasov – Ploiești a lovit ursul. In urma impactului, ursul a murit, acesta fiind ridicat de reprezentanții Garzii de Mediu. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. The post Urs ucis intr-un accident auto… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

