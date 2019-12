Urs polar vopsit cu spray, surprins într-un video care a devenit viral pe rețelele de socializare Ursul polar a fost vopsit cu spray, având însemnele &"T-34&" , numele unui tanc rusesc care a facut istorie în înfrângerea Germaniei naziste. Videoul a aparut pe rețelele de socializare, fiind cel mai probabil filmat într-o zona Rusiei arctice, conform BBC.



Experții sunt de parere ca, pe lânga ca gestul este unul neomenesc, ursul ar putea avea probleme în a vâna, fiind vizibil celorlalte animale. O investigație este în desfașurare pentru a stabili cine sunt autorii și în ce zona s-a întâmplat evenimentul.

