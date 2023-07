Urs pe străzile Ploieștiului!!! In aceasta noapte, in jurul orei 1.00, ploieștenii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert de apariția unui urs pe strazile Ploieștiului. In mesajul de avertizare, ursul era localizat pe strada Gageni, iar localnicii erau sfatuiți sa stea in locuințe, sa evite contactul cu animalul și sa-și protejeze animalele din gospodarii. Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, in jurul orei 1.00, ploieștenii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert de apariția unui urs pe strazile Ploieștiului. In mesajul de avertizare, ursul era localizat pe strada Gageni, iar localnicii erau sfatuiți sa stea in locuințe, sa evite contactul cu animalul și sa-și protejeze…

- Liviu Varciu are mereu apariții care mai de care, dar de aceasta data a avut o apariție excentrica pe strazile din Capitala. Avem o filmare de senzație cu prezentatorul TV, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui. Iata cum a fost surprins…

- REȘIȚA – Intr-un trecut nu foarte indepartat, carașenii invingeau natura, sapau drumuri și tuneluri prin munți, mutau cursuri de apa, construiau lacuri de acumulare și impresionante hidrocentrale! Astazi, dupa decenii de investiții in infrastructura, șanțuri, canale, rigole, extinderi, largiri, adanciri,…

- Atmosfera incendiara in Constanța, luni seara: mii de tineri au ieșit in centrul orașului sa ii sarbatoreasca pe noii campioni ai Romaniei la Superliga fotbal, intr-o demonstrație de bucurie si solidaritate, fara precedent.

- Un barbat din SEBEȘ a fost depistat baut la volan pe strazile din județul Sibiu. Ce alcoolemie avea șoferul Un barbat din SEBEȘ a fost depistat baut la volan pe strazile din județul Sibiu. Ce alcoolemie avea șoferul Un barbat in varsta de 52 de ani, originar din Sebeș, a fost depistat beat la volan…

- V. Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești ar urma sa se transforme in spital clinic universitar de urgența. Asta anunțau, luni dupa-amiaza, Consiliul Județean Prahova și președintele acestei instituții, liberalul Iulian Dumitrescu. Conform acestor anunțuri ale reprezentanților CJ, studenții de…

- Drama la Belgrad miercuri, 3 mai. Opt elevi, intre care o eleva de naționalitate franceza și gardianul școlii primare din centrul Belgradului, care a incercat sa protejeze copiii, au fost uciși cu arma de foc de catre un elev al școlii, in varsta de doar 13 ani. Alți șase elevi plus o profesoara au…

- Orașul Cugir a intrat in posesia celor 6 autobuze hibrid destinate transportului public local de calatori. Astazi a avut loc recepția autovehiculelor livrate de catre Mercedes-Benz Trucks&Buses Romania, in baza contractului incheiat anul trecut. In valoare de 12.197.500 lei, acesta a inclus și livrarea…