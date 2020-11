Urs lovit de un autoturism pe DN 1, langa Scoreiu, judetul Sibiu    

Stiri pe aceeasi tema

- „DN 1, in afara localitații Scoreiu: șoferul unui autoturism care se deplasa spre Sibiu a lovit un urs care se deplasa pe partea carosabila. Ursul a fost proiectat in afara parții carosabile, este ranit”, a transmis vineri seara Luciana Lazar, purtator de cuvant al IPJ Sibiu.

- Un urs a fost ranit, vineri seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe DN1, in afara localitații Scoreiu, județul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unei mașini care se deplasa pe DN1 spre Sibiu a lovit un urs care se afla pe șosea, potrivit mediafax.ro. Citește și: Medic: ‘Daca nu…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, astazi, pe DN7 km 175+300m, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, dupa ce un autoturism a lovit un stalp de electricitate. 1 de 3 Potrivit IPJ Valcea , un autoturism la punerea in mișcare din curtea unui imobil a fost acroșat de un alt autoturism care circula pe…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc luni pe DN 66, in afara localitatii Banita, in apropiere de Petrosani, dupa ce soferul unui camion TIR a lovit un microbuz care circula in fata sa si intentiona sa vireze la stanga, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului, in aceasta seara, la Teremia Mare. Trei persoane, aflate in autoturism, au primit ingrijiri medicale la fața locului. Doua dintre victime au fost transportate la spital. Un automobil s-a rasturnat in aceasta seara, la Teremia Mare, in afara parții carosabile.…

- Un accident feroviar a avut loc joi seara, pe DN 14 B, la ieșire din Blaj spre Valea Lunga. Un tren de persoane a lovit un autoturism. In urma evenimentului nu au fost inregistrate victime. Traficul rutier este blocat. Potrivit IPJ Alba, traficul este blocat pe DN 14 B la ieșire din Blaj inspre Valea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, accidentul s-a produs pe centura de est a municipiului Ploiesti, in zona localitatii Corlatesti. Citeste si: Un sofer beat a spulberat pe sosea o femeie care isi ducea vaca la pascut. Animalul…

- Furtuna Ianos, care a lovit estul Greciei vineri și centrul țarii sambata, a lasat in urma și doua victime. Furtuna extrem de puternica a inundat strazi și locuințe și a afectat alimentarea cu energie electrica in mai multe insule ale arhipelagului elen, au anunțat