- Un urs a fost lovit de un tren miercuri dimineața pe magistrala de cale ferata 900, in județul Caraș-Severin. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe...

- O barca cu motor a lovit astazi in plin o barca de canotaj in care se aflau patru sportivi, potrivit imaginilor filmate de pe o alta barca de agrement. Accidentul s-a produs pe Dunare, in golful Cerna din județul Caraș Severin, potivit IPJ Mehedinți. „Pe fluviul Dunarea, in zona municipiului Orșova,…

- Pompierii de la ISU Caraș-Severin au fost chemați, luni dimineața, sa intervina in urma unui accident rutier petrecut in comuna Carașova. Un microbuz școlar a lovit o persoana aflata pe scuter. A intervenit un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița și un echipaj de la ambulanța.…

- Un accident grav a avut loc sambata pe o șosea din județul Suceava. Cinci persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit violent, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc pe DN17, in comuna Poiana Stampei. Doua autoturisme s-au lovit violent, dar cei din interior nu au ramas…

- Echipajele de urgența din Caraș-Severin au fost solicitata sa intervina la trei accidente in mai puțin de o ora, in locuri diferite din județ. Prima solicitare a venit la ora 17:10, pentru zona Mehadia unde, in zona unei benzinarii, a avut loc o ciocnire violenta intre o mașina și un autocamion. In…

- Tragedie pe sosea in aceasta seara. Un baietel de zece ani a murit dupa ce a fost lovit de un automobil la volanul caruia se afla un tanar de 20 ani. Accidentul a avut loc in jurul 17:00 pe soseaua Balcani. Potrivit politiei, victima traversa neregulamentar strada.