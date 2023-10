Urs la pas prin Bistrița, surprins de camerele video Un urs s-a plimbat timp de cateva ore, sambata noaptea, pe raza municipiului Bistrita, intr-o padure de langa parcul municipal. Jandarmii i-au luat urma, iar locuitorii au primit mesaje de alerta extrema, fiind sfatuiti sa nu paraseasca locuintele. Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis in jurul orei 20,00, prezenta ursului fiind semnalata pe raza localitatii […] The post Urs la pas prin Bistrița, surprins de camerele video appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

