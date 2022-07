Stiri pe aceeasi tema

- Un urs alungat de angajații Ocolului Silvic s-a intors in localitatea prahoveana Ștefești, iar localnicii l-au fugarit cu mașina pe strazi, anunța Observatorul Prahovean. Problema urșilor care au inceput sa coboare din ce in ce mai des in localitațile din zona de munte a județului Prahova este departe…

- Un urs alungat de angajații Ocolului Silvic s-a intors in localitatea prahoveana Ștefești, iar localnicii l-au fugarit cu mașina pe strazi, anunța Observatorul Prahovean . Daca autoritațile din stațiunile de pe Valea Prahovei incearca implementarea unor proiecte pilot, cu lasere și ultrasunete, prin…

- Inchisoare pe viața pentru o romanca de 31 de ani, stabilita in Italia, care impreuna cu iubitul ei și-a torturat și ucis cea mai buna prietena, tot o romanca. Expertiza criminalistica a aratat ca fapta a fost premeditata și ca victima de 25 de ani a murit in chinuri. Cei doi asasini au incendiat…

- A fost panica, luni, printre localnicii din satul Hales, judetul Buzau, din cauza unui urs care ramasese intepenit langa gardul bisericii. Animalul isi prinsese piciorul intr-un lat si, in incercarea sa disperata de a escalada gardul ca sa fuga, sarma s-a strans si i-a provocat o rana adanca.

- A fost panica, luni, printre localnicii din satul Hales, judetul Buzau, din cauza unui urs care ramasese intepenit langa gardul bisericii. Animalul isi prinsese piciorul intr-un lat si, in incercarea sa disperata de a escalada gardul ca sa fuga, sarma s-a strans si i-a provocat o rana adanca.

- Trenul de persoane Bistrița–Cluj-Napoca a surprins și accidentat un cal. Evenimentul s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 6.20, la ieșirea din Gherla, in apropiere de la bariera spre Hașdate. Impactul a fost violent, iar animalul a decedat. Localnicii spun ca animalul ar putea aparține locuitorilor…

- Trenul de persoane Bistrița – Cluj-Napoca a surprins și accidentat un cal. Evenimentul s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 6.20, la ieșirea din Gherla, in apropiere de la bariera spre Hașdate. Impactul a fost violent, iar animalul a decedat. Localnicii spun ca animalul ar putea aparține locuitorilor…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, un barbat susține ca leul din Targoviște nu se plimba pe strazi, ci pe un camp, la periferie. Acesta l-a vazut pe animalul salbatic și a ținut sa precizeze ca localnicii nu se tem de el, pentru ca nu ar fi agresiv. Ce a mai marturisit.