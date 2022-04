Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Harghita au intervenit in orașul Balan, in cursul nopții trecute, pentru a alunga un un urs care a intrat intr-o casa nelocuita. Animalul a devenit agresiv cu echipa de intervenție așa ca vanatorii au fost nevoiți sa impuște animalul și sa-l alunge in padure, noteaza N ews.ro. Ursul…

- O bomba neexplodata a fost gasita marți in curtea unei gradinițe din Reșița, inchisa pentru renovari, scrie ziarul Express de Banat. Tot azi, pirotehniștii au intervenit in localitatea Moldova Noua, unde, in timpul executarii unor sapaturi executate de lucratori ai primariei a fost gasit un proiectil…

- Pechinez ucis de un caine agresiv, pe o strada din Alba Iulia. Stapanul acestuia a fost ranit și a ajuns la spital Un barbat care iși plimba cainele pe strada, a fost atacat de un caine fara stapan, au transmis miercuri, reprezentanții Jandarmeriei Alba. Incidentul s-a produs marți, 29 martie, pe strada…

- Un cerb ranit la picior a coborat in curtile oamenilor din Campulung Moldovenesc. Abia mergand, cerbul a parasit padurea unde era in perciol din cauza lupilor sau a braconierilor. Dar nici in oras nu paarea in siguranta putand fi lovit de masini sau haituit. Astfel, acesta s-a aciuat prin curtile oamenilor…

- Un barbat a fost ranit, duminica seara, dupa ce a cazut cu masina de pe DN 12C intr-o prapastie de aproximativ 40-50 de metri, in judetul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, accidentul rutier a avut loc pe DN 12C, acolo fiind trimise doua echipaje din cadrul…