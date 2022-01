Uroborusul nostru Simbol al mitologiei antice, asemanator unui șarpe sau unui dragon care-și inghit propria coada formand cu ajutorul corpului un cerc, Uroborus, circuland in varii culturi/ civilizații și epoci istorice, este un tezaur al umanitații. In esența, el simbolizeaza unitatea primordiala, ciclul nesfarșit al timpului și al universului. In unele ipostaze, Uroborus este jumatate luminos, jumatate […] Articolul Uroborusul nostru apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

