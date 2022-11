URMENIȘ – Un copil de 17 ani s-a răsturnat cu mopedul într-un șanț Polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, in data de 25 noiembrie, cu privire la faptul ca in localitatea Urmeniș a avut loc un accident rutier soldat cu victima. Ancheta polițiștilor a stabilit ca un moped condus pe D.J. 182B, de un tanar de 17 ani din Baița De Sub Codru, a parasit partea carosabila intr-o curba și s-a rasturnat intr-un șanț. „Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a conducatorului mopedului motiv pentru care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

