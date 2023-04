Urmele unui dinozaur uriaș descoperite accidental în China Urmele unui sauropod lasate in urma cu 100 de milioane de ani au fost descoperite accidental in curtea unui restaurant din China. In vara anului 2022, un paleontolog pasionat a sugerat ca gropile din curtea localului, distanțate in mod egal, ar putea aparține unui dinozaur uriaș. Conjectura a fost confirmata de experți invitați. "Dupa ce au fost luate masurile, inclusiv prin intermediul dron Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

