Urmează ziua 03.03! ATENTIE! Schimbări puternice în viaţă Semnificatii 03.03 Energia cifrei 3 Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele "coincidente". Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta de la soare si toata viata noastra are trei elemente principale: inceput, mijloc si final, nastere, viata, moarte. Nu e de mirare atunci ca ziua de 3 martie este una de o insemnatate numerologica puternica. Asa cum spuneam, va fi ziua 3 din luna 3. Se activeaza astfel un cod puternic al creativitatii, al abilitatii de exprimare, de creare si manifestare. Energia acestei zile ne ajuta sa reflectam la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

