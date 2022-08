Urmează zile cu temperaturi tropicale Joi, cerul va fi variabil spre senin. Soarele rasare la ora 06:12. Temperaturile cresc accentuat dupa amiaza zilei și se mențin pana dupa aproape de apusul zilei care se va produce la ora 20:56. Vantul va sufla slab spre moderat. Valorile termice se vor incadra intre 16 și 30 de grade, dar se vor resimți mai ridicate. Cer senin și valori ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

