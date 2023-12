Urmează zile cu ploi, de miercuri după-masă până vineri dimineaţă Meteorologii au emis, miercuri, o informare de precipitatii moderate cantitativ, valabila pentru majoritatea zonelor tarii. Potrivit ANM, in intervalul 6 decembrie, ora 18.00 – 8 decembrie, ora 08.00, vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii, in extindere dinspre sud-vest. In intervalul menționat vor fi precipitații in cea mai mare parte a țarii, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

