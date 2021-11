Urmează valul 5 al pandemiei? Gheorghiță: Nu este exclus să se genereze o nouă tulpină Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca perioada sezonului rece este favorabila raspandirii SARS-CoV-2. De asemenea, șeful CNCAV susține ca nu este exclusa apariția unei noi tulpini de Covid-19 care sa fie contagioasa și care sa genereze al 5-lea val pandemic. Intrebat daca va veni și valul 5 al pandemiei, Valeriu Gheorghița a declarat la Digi24 ca vedem deja țari care au o recrudescența a numarului de cazuri. „In Marea Britanie este o tendința de creștere a numarului de cazuri și nu vreau sa uitam ca suntem in plin sezon rece. Iarna se apropie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

