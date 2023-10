Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca reforma fiscala nu va aduce ”atingere” oamenilor de rand și viseaza in mod direct afaceriștii care nu iți platesc in mod corect taxele catre stat.De asemenea, Marcel Ciolacu, a readus in discuție subiectul pacanelelor in interiorul orașelor și a subliniat faptul…

- Sindicalistii Cartel Alfa afirma, marti, ca pachetul de masuri fiscale initiat de Guvern este “o denumire mult prea eleganta pentru ceea ce este de fapt: o jecmaneala de tipul anilor '90, o alba-neagra cu cresteri care sunt de fapt taieri”. Sindicalistii sustin ca proiectul legislativ este incoerent…

- „Daca luam in calcul si partea de reducere de cheltuieli, asa cum arata acum in forma aceasta, daca luam in calcul si partea de evaziune fiscala, sunt 22 de miliarde lei. Noi, in acest an, daca legea este aprobata, atunci si vom obtine venituri suplimentare la buget, dar noi mizam pe doua lucruri importante:…

- Partidele politice PNL și PSD se afla in contradicție din cauza masurilor fiscale. Vice-președintele PNL, Iulian Dumitrescu, a declarat: ”As desfiinta Ministerul Familiei. Nu stiu care e rolul lui”. Iulian Dumitrescu nu este de acord cu introducerea unui impozit pentru locuinte mai scumpe de 500.000…

- Prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a declarat, miercuri la sediul partidului din Capitala, ca ar trebui desfiintat Ministerul Familiei pentru ca nu stie care este rolul acestui minister. Liberalul a subliniat ca nu vorbeste in numele PNL, ci in nume personal, si a adaugat ca masurile fiscale…

- La data de 13 iulie Asociația Inter-Bio atragea atenția, bazata pe reacția membrilor, urmare a unor articole aparute in presa, asupra unor intenții de a pune alaturi produsele bio (ecologice sau organice) cu produsele de tutun, bauturi alcoolice, jocuri de noroc și alte produse considerate de lux. In…

- Senatoarea USR Anca Dragu, fost ministru de finanțe, nu este de acord cu decizia Guvernului PNL - PSD de a crește taxele in loc sa creasca gradul de colectare, care in prezent este de doar 26,1% din PIB, al doilea cel mai mic procent din Uniunea Europeana.„De cateva zile, aflam din presa despre pachetul…

