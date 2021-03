Stiri pe aceeasi tema

- Sute de reprezentanti ai institutiilor de control vor participa, in weekendul urmator, la o ampla actiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID in statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si in alte zone de agrement, pe fondul cresterii cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat,…

- Agenția Naționala Transport Auto continua acțiunile de monitorizare și informare in vederea protecției și prevenirii raspandirii infecției Covid–19 in transportul public. Verificarile au avut loc in perioada 15-21 martie 2021.

- 2.644 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, raportate la ultimul bilanț transmis de GCS, au urcat totalul infectarilor inregistrate pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei, la 755.126. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Romania a ajuns la 746.637 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.319 noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Potrivit celui…

- Amenzi pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID 19.In perioada 25.01 03.02.2021, jandarmii Gruparii Mobile Constanta au desfasurat impreuna cu colegii politisti, actiuni punctuale pentru verificarea si respectarea masurilor de protectie impotriva virusului Covid 19. Cu aceste ocazii au fost aplicate…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitaților desfașurate pe raza județului, au fost verificate 113 societați comerciale, circa 160 de mijloace de transport persoane, fiind totodata legitimate peste 1640 de persoane.

- Politistii buzoieni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și cu reprezentanți ai tuturor institutiilor de control din Buzau, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat…

- Peste 200 de membrii ai forțelor de ordine au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. The post Controale in Timiș privind respectarea restricților impuse de pandemie. S-a lasat cu amenzi…