- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca sunt diverse probleme care trebuie clarificate cu Federatia Rusa. Seful statului este de parere ca este importanta gasirea unui canal de comunicare privind chestiunile globale precum schimbarile climatice.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului European, ca un summit UE-Rusia este necesar, fiind probleme comune care trebuie rezolvate, precum schimbarile climatice, insa, in același timp, statele UE trebuie sa-și exprime poziția fața de “anumite chestiuni…

- Germania si Franta au propus, miercuri, un summit comun al liderilor Uniunii Europene cu presedintele rus, Vladimir Putin, intr-o incercare de a imbunatati relatiile glaciale ale blocului european cu Rusia, conform unor diplomati europeni citati de Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa luni si marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European care se va desfasura la Bruxelles, a transmis Administratia Prezidentiala. Principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European vizeaza coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul…