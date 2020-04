Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu are o evidența a numarului de romani care au plecat la munca in Germania, intrucat plecarile in strainatate nu se raporteaza la MAI.Citește și: OFICIAL Avem voie sa mergem la parinți și la biserica de Paște odata cu restricțiile anti-COVID-19? „Este…

- Peste 1.000 de persoane au plecat sambata la munca sezoniera de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, iar alte zeci din Timișoara și Iași. „Mai frica mi-e de saracie decat de coronavirus” a spus un tanar de...

- Persoanele care au venit in cursul zilei de vineri la Aeroportul International Iasi pentru a se imbarca in curse charter pentru a pleca la munca in Germania vor putea sa calatoreasca in urma unei derogari, a informat directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu. Potrivit…

- Un nou pericol de proporții paște Romania! In aceasta perioada atat de tulbure și de grea, in care mii de romani se imbolnavesc saptamanal de COVID-19, iar alții duc boala pe picioare, fara ca autoritațile sa aiba capacitatea sa-i testeze, se ivește o noua problema majora! Țarile puternic dezvoltate…

- Inspectorii DGAF au verificat in ultimele 10 luni 472 de persoane fizice sau juridice care comercializau autoturisme de lux la mana a doua provenite din Germania, Olanda și Austria, fara sa plateasca obligațiile fiscale, in urma controalelor fiind aplicate amenzi de peste 3,9 milioane lei.Conform…

- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Prahova, prin Compartimentul de Stare Civila, elibereaza, la cererea persoanelor interesate, extrase multilingve de pe actele de stare civila privind nasterea, casatoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceeasi putere doveditoare ca si certificatele…

- UniCredit SpA a confirmat ca intentioneaza sa reduca in total 6.000 de locuri de munca in Italia in urmatorii patru ani, in conditiile in care cea mai mare banca a tarii a inceput luni procesul de negociere cu sindicatele in privinta concedierilor si a inchiderii agentiilor, transmite Reuters.In…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…