Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode acuza Primaria Capitalei ca saboteaza lucrarile la metroul din Drumul Taberei, deoarece permite intreruperea circulatiei tramvaiului 41 abia in ultimul trimestru al anului.

- Dupa 5 luni de la semnarea unui acord pentru modernizarea stațiilor de autobuz din București, Direcția Transporturi din cadrul Primariei București a inceput montarea primelor adaposturi noi. Pana la finalul anului vor fi schimbate 500, urmand ca in anii viitori sa se ajunga la 2.000.Au trecut 11 luni…

- ”Echipele operationale Apa Nova au intervenit de urgenta astazi, 7 august 2020, in jurul orei 12:50, dupa ce Statia de Potabilizare Rosu, dar si mai multe statii de pompare si repompare ale Apa Nova din sectorul 6 au ramas fara energie electrica din cauza unei caderi de tensiune aparuta la Statia 110…

- Ministerul Transporturilor a postat sambata pe Facebook imagini statia de metrou Romancierilor, de pe magistrala Drumul Taberei, dupa ce, in urma cu o saptamana, a prezentat imagini cu noua statie de metrou si cu depoul Valea Ialomitei. Termenul de 30 iunie stabilit pentru finalizarea lucrarilor nu…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins luni cele doua contestatii depuse de CRRC – Astra Vagoane si CAF Spania la licitatia de achizitie de trenuri de metrou destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor.

- Ministerul Transporturilor a postat sambata pe Facebook imagini cu noua statie de metrou si cu depoul Valea Ialomitei, in conditiile in care termenul de 30 iunie stabilit pentru finalizarea lucrarilor nu a putut fi respectat, ministrul Lucian Bode a explicat ca sunt probleme la centrala de ventilatie…

- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor 2 nu va fi data in folosința la 30 iunie așa cum au tot promis in diverse randuri autoritațile, insa marea inaugurare va avea loc totuși in acest an. Lucrarile la stații sunt aproape complet finalizate, iar Ministerul Transporturilor a inceput sa le prezinte…

- La opt ani dupa inceperea lucrarilor, au avut loc primele teste la metroul din Drumul Taberei, pe Magistrala 5. In imaginile obținute in exclusivitate de Club Feroviar se pot observa primele trenuri care circula, fara calatori, pe aceasta magistrala. Ultimul termen avansat de autoritați pentru punerea…