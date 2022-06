Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor anunta ca a purtat discutii cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, ai BEI si BERD propunandu-le acestora sa preia spre finantare autostrada care ar trebui sa lege Ploiestiul de Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bucureștiul duce greul la Recensamantul Populației și Locuințelor! Capitala deține locul I, cu 5 zile inainte de finalul perioadei de autorecenzare, la numarul de chestionare trimise la Institutul Național de Stastistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Proiectul extinderii Spitalului Universitar este acum blocat la Primaria Capitalei, transmit liberalii din Capitala. Ei afirma ca SUUB risca sa piarda finanțari de un miliard de euro pentru investiții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Balazs Attila este noul președinte executiv al UDMR, au decis vineri liderii Uniunii: „Și-a petrecut o mare parte din cariera profesionala in slujba UDMR, nu a existat nicio campanie electorala la care sa nu fi participat”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sefa serviciilor secrete spaniole, care a recunoscut ca separatistii catalani au fost spionati de Madrid, risca sa fie demisa, in timp ce scandalul declansat de dezvaluirile privind aceste actiuni de spionaj ameninta stabilitatea guvernului condus de Pedro Sanchez, relateaza joi AFP. Fii la…

- Razboiul Rusiei in Ucraina ar putea duce la reducerea productiei de neon in Ucraina, un gaz critic in productia de semiconductori, la niveluri ingrijorator de scazute intr-un moment in care lumea se confrunta deja cu o penurie de cipuri, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sezonul de Formula 1 incepe in aceasta saptamana, cu Marele Premiu al Bahrainului, ocazie cu care site-ul RacingNews365 prezinta o estimare a salariilor pilotilor, facuta dupa informatii obtinute de la mai multe surse din paddock, noteaza ouest-france.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei noi corturi pentru adapostirea refigiaților din Ucraina au fost deschise luni in Gara de Nord din Capitala, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…