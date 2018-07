Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul intra in sesiune extraordinara, incepand de luni si pana in 19 iulie, pentru adoptarea contestatelor modificari la Codul penal. De asemenea, ar urma sa fie adoptat si Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru alesii locali.

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a stabilit, miercuri, perioada sesiunii extraordinare pentru intervalul 1-19 iulie, pentru ca alesii sa poata finaliza, prin procedura parlamentara, modificarea prevederilor Codului penal.

- "Voi ati spus. Eu stiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu totii si am spus si spun in continuare ca trebuie sa se grabeasca procedurile, pentru ca s-a intarziat foarte mult. O sa facem o sesiune extraordinara, dar nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. Si atunci o sa cer astazi,…

- Liviu Dragnea sustine declaratia facuta de partenerul sau de la conducerea Coalitiei, Calin Popescu Tariceanu, si anume ca nu se va da OUG pe modificarea Codurilor. Dupa ce in prima faza Calin Popescu Tariceanu anuntase, pe fondul discutiilor avute luni cu Liviu Dragnea si cu premierul Dancila, ca nu…

- Liviu Dragnea exclude o Ordonanța de urgența pe Codul penal. Președintele PSD a negat faptul ca liderii social-democrați au luat in calcul un astfel de act normativ, in ședința de vineri, spunand ca se va merge pe o procedura accelerata in Parlament. Intrebat daca exclude o ordonanța de urgența in acest…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a finalizat, joi, o prima lectura a Codului de procedura penala, acesta urmand sa fie terminat la sfarsitul saptamanii viitoare, a anuntat presedintele comisiei, Florin Iordache. El a precizat ca modificarile aduse Codurilor vor fi adoptate pana la sfarsitul…

- Comisia speciala pentru elaborarea codului administrativ a inceput, luni, dezbaterile asupra articolelor acestui act normativ, luand in discutie, pe parcursul a sase ore, 110 articole din cele peste 600 ale proiectului. Proiectul privind codul administrativ a fost initiat de parlamentarii PSD. Textele…

- Senatul a adoptat tacit, in plenul de miercuri, proiectul de modificare al articolului 257 din Codul penal, cu efecte asupra Legii 333/2003, prin care agentii de paza, portarii sau garzile de corp vor fi protejati la fel ca functionarii publici care detin functii in institutii de stat.