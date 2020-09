Urmează să fii bunică? Iată ce cadouri NU trebuie să-i cumperi celui mic! Vestea ce mare a sosit: urmeaza sa fii bunica! Dupa cateva zile, dupa ce bucuria momentului a trecut, incepi sa iți faci griji și sa realizezi ce inseamna cu adevarat acest lucru. Mai mult ca sigur, parinții vor fi aglomerați cu pregatirea dormitorului și cumparaturile de care are nevoie cel mic, așadar, poți incerca sa le faci sarcinile puțin mai ușoare. Pentru a-i ajuta cu adevarat, trebuie sa știi, insa, de ce au nevoie. Exista nenumarate cazuri in care cadourile primite de parinți pentru cel mic s-au dovedit complet inutile. Așadar, ca sa eviți astfel de situații, citește mai jos despre lucrurile… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea buna pentru toți șoferii din Romania. Asigurarea RCA este valabila și in format electronic. Așadar, in cazul unui control al poliției, soferii pot prezenta asigurarea RCA si in format electronic, nu neaparat pe hartie. Și soferii masinilor inmatriculate in afara Spatiului Economic European si…

- Jurnalul carților esențiale iți ofera, pe langa marii autori romani, și opere ale celor mai valoroși scriitori din Republica Moldova. Primul nume pe lista este Vladimir Beșleaga, transnistrean care, cu...

- Beneficiile dezvoltarii personale pot fi numeroase, de aceea, odata inceput, drumul cunoașterii nu ar trebui sa se opreasca niciodata pentru tine. Socrate spunea in urma cu aproape doua milenii „știu ca nu știu nimic”, replica ramasa in istorie pentru profunzimea cu care trebuie ascultata. Daca pentru…

- Colagenul este un element extrem de important pentru sanatatea și frumusețea pielii, parului și unghiilor. Organismul nostru produce in mod natural colagen. Insa, dupa varsta de 30 de ani, acest proces are de suferit ca urmare a inaintarii in varsta. Vestea buna este ca soluții pentru a compensa pierderile…

- • Am hotarat ca in aceasta campanie sa nu vin cu promisiuni! Eu nu voi promite ce o sa fac!!! Dar o sa va promit ce NU voi face: -NU imi plac listele de partid! Nu le-am acceptat și nu le accept de aceasta data! Lista mea de partid sunt alegatorii! Așadar cei care iși iubesc cu adevarat orașul sunt…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 676 de persoane (dintre care 630 adulți și 46 copii). Așadar, in ultimele 24 de ore, unul dintre cele trei noi cazuri este un copil. Vestea buna este ca pana marți, 7 iulie, au fost declarate vindecate…

- Daca iți dorești sa fii unul dintre romanii care sunt fericiți la locul de munca, trebuie sa iți stabilești inca de la inceput cateva standarde, pe care ulterior sa le respecți cu orice preț. Vestea buna este ca specialiștii au pregatit deja o lista cu sugestii pentru tine. Așadar, ar fi bine sa citești…

- Veste mare! Atat premierul Ludovic Orban, cat și șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca au anunțat restricțiile care vor fi ridicate incepand cu 15 iunie! Așadar, potrivit declarațiilor, o categorie de romani va avea parte, incepand cu 15 iunie, de un important beneficiu. Mai exact, vor…