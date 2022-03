Urmează România? Numărul cazurilor Covid-19 a explodat în Germania Germania a raportat o incidenta record pe sapte zile a cazurilor de infectare cu coronavirus, marti, cu doar cateva zile inainte de relaxarea planificata a restrictiilor, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

