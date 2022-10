Urmează prima vacanță a elevilor. Când va fi aceasta Prima vacanța a elevilor incepe cu data de 22 octombrie și vor avea liber pana pe 30 octombrie. Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanța toți elevii in aceasta perioada. Inainte, intrau intr-o vacanța de o saptamana doar copiii de gradinița și elevii de clasele primare. Anul școlar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani. Noul an școlar a inceput dupa o noua structura, cu 5 module și 5 vacanțe. Structura anului școlar este aceeași pentru toți elevii , excepție facand vacanța din luna februarie, unde fiecare Inspectorat Școlar Județean va alege saptamana in care elevii vor sta acasa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

