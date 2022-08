Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare pe o perioada de patru zile pentru ''caldura extrema'' a intrat in vigoare joi in Marea Britanie vizand regiuni din Anglia si Tara Galilor, unde temperaturile ar putea depasi 35 de grade Celsius intr-un alt val de canicula care ar putea pune presiune pe rezervele de apa si pe serviciile…

- Administrația Naționala a Meteorologiei a facut recent un anunț extrem de important! Meteorologii anunța temperaturi de 40 de grade Celsius pentru weekend. Iata ce zone vor fi vizate de valul extrem de canicula!

- In timp ce un val de canicula se raspandeste in Europa, un bar din centrul capitalei Republicii Cehe, Praga, unde temperaturile au urcat marti pana la 33 de grade Celsius, ofera o scurta evadare... arctica, relateaza Reuters. Barul Ice Pub, aflat la doar un minut de mers pe jos de renumitul Pod Carol,…

- Mai multe recorduri istorice de temperatura au fost depasite luni in Franta, in localitati precum Brest, Saint-Brieuc si Nantes (vest) si Biscarrosse (sud-vest) in ”cea mai calduroasa zi din acest val de canicula”, a anuntat Meteo-France, potrivit AFP. Potrivit valorilor provizorii inregistrate la ora…

- Jumatatea estica a județului Suceava se afla sub o avertizare meteo de cod galben de canicula. Avertizarea este valabila pe tot parcursul zilei de vineri, 1 iulie. Potrivit meteorologilor, valul de caldura va fi persistent, iar temperaturile (diurne și nocturne) se vor apropia de recordurile ...

- Un val de canicula va lovi saptamana aceasta Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta toata…

- Spania si Franta sunt sufocate de un val de canicula puternica. Sunt inregistrate temperaturi de peste 40 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrele au indicat peste 50 de grade. Zeci de zone sunt deja sub cod portocaliu si prognoza arata ca si

- Guvernul provinciei Sindh a amenajat mai multe centre de prim-ajutor in metropola Karachi, unde o combinatie de factori meteorologici - depresiune tropicala si umiditate - ar putea sa faca acest val de canicula sa devina unul ucigas, a precizat un oficial local, potrivit DPA.Karachi, unul dintre cele…