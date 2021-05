Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Incepand de luna viitoare, se reiau petrecerile private, competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, ca și locurile de joaca…

- Festivalurile Untold și Neversea 2021 sunt in pericol avertizeaza organizatorii care susțin ca noile reguli anunțate de autoritați nu se pot aplica. Și condițiile in care ar putea avea loc nunțile sau botezurile in acest an starnesc nemulțumiri. Organizatorii de evenimente private nu știu cum va fi…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova au fost sesizati, ieri, ca la un imobil are loc o petrecere privata la care participa mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat politistii carea au identificat o tanara de 21 de ani, din localitate, in calitate de organizator, care a fost sanctionata cu…

- Printre relaxarea restricțiilor se numara și renunțarea la masca pe plaja, în drumeții, dar și organizarea de evenimente private pentru persoanele vaccinate. Florin Cîțu susține ca evenimente pilot de acest tip vor fi organizate…

- Polițiștii argeșeni au fost la datorie, alaturi de celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19, pe perioada minivacanței. Peste 6.000 de persoane au fost verificate de polițiștii argeșeni,…

- Ministrul Economiei Claudiu Nasui a afirmat, intrebat daca este o solutie sa fie facut accesul la teatre, cinematografe sau alte evenimente pe baza unei testari rapide prealabile, ca nu exclude deloc aceasta varianta. El a adaugat ca sunt discutii in prezent in acest sens pentru a vedea cum poate…

- Doua evenimente private la care au participat zeci de persoane au fost intrerupte de politisti, sambata seara, in doua localuri din municipiul Adjud, in cadrul unei actiuni organizate in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…