Stiri pe aceeasi tema

- ​România nu are acel nivel de dezvoltare pentru a crește taxele, iar daca va veni o recesiune, acestea vor înfunda economia, a declarat Lucian Croitoru, consilier pentru politica monetara la Banca Centrala, în cadrul unui eveniment organizat de Alpha Bank, împreuna cu BNR și…

- 'Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor…

- Adrian Zuckerman va fi ambasadorul SUA in Romania, conform surselor citate de Realitatea Tv. Anunțul a fost facut miercuri seara, pe 25 septembrie 2019. Adrian Zuckerman a fost nominalizat oficial de catre Donald Trump pentru funcția de ambasador al Statelor Unite in Romania. Zuckerman…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York. Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16.15…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca duminica va incepe o vizita in Statele Unite, care va avea si o "componenta economica puternica" si care va constitui totodata "un bun prilej pentru a fi prezentate investitorilor americani oportunitatile de afaceri din Romania". "Consolidam relatiile…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului lider PSD. Anunțul a fost facut public de Departamentul de Stat al SUA, care a precizat ca masura punitiva impotriva fostului lider al PSD reprezinta…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a lovit vineri insula indoneziana Sumatra, a anunțat Institutul american de geologie (USGS). UPDATE, 3 august - ora 11.55: Puternicul cutremur submarin produs in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java a ucis cel putin o persoana, care a suferit un atac de cord,…