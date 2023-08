Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Dolj le-a solicitat tuturor primarilor din localitațile afectate de inundații sa transmita rapoarte cu pagubele materiale produse de inundații pentru a putea solicita ajutor de la Guvern. Dan Diaconu a mers duminica la Grecești, de unde a transmis ca „apele s-au mai retras și tendința…

- Greva din Educație continua și astazi. Sindicatele nu au avut mare succes la negocierile de la sediul FSLI, unde premierul Nicolae Ciuca nu s-a dus, dar a trimis patru miniștri, in incercarea de a-i convinge pe profesori sa se intoarca la catedra.

- Luni, 22 aprilie 2023, a fost declanșata prima greva generala din școlile din Romania din ultimii 18 ani, in urma negocierilor nereușite dintre sindicatele din educație și Guvern, greva ce se va desfașura pe o perioada nedeterminata. Consiliul Județean al Elevilor din Brașov a trimis un comunicat de…

- Liberalii și conservatorii din Bulgaria au ajuns la un consens pentru a forma un nou guvern, dupa cinci tururi de alegeri legislative in ultimii doi ani, o parte a soluției gasite fiind și rotația premierilor.

- In Romania, varsta de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 9 luni, dar anunțul facut de Guvern a fost ca aceasta va crește treptat pana la 63 de ani pana in luna ianuarie 2030. Pentru barbați varsta de pensionare este 65 de ani, dar exista anumite situații in care romanii se pot […] The post…

- Circulația rutiera pe bd. Stefan cel Mare și Sfint, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, va fi suspendata pe data de 20 mai, incepind cu ora 08:00, pina pe data de 22 mai, ora 06:00. Potrivit primariei capitalei, masura a fost luata in legatura cu desfașurarea Adunarii…

- Si angajații din sanatate amenința cu greva generala. Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, miercuri, declansarea actiunilor de protest si strangerea de semnaturi pentru greva generala din 1 iulie. „Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit ieri, 17.05.2023, a decis…

- Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ioan Fetea, a afirmat ca a facut demersuri pentru a fi luate masuri de etichetare corecta a produstului miere, mentionand ca actuala legislatie permite un amestec de miere fara a fi trecute pe eticheta tara de provenienta si nici procentul…