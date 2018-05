Urmeaza o mega vacanta de la scoala? Liber de Rusalii si 1 iunie: vor fi 9 zile libere in total?

Vor avea elevii si profesorii o minivacanta de 9 zile, date fiind zilele libere de Rusalii si 1 iunie? Inca nu a fost anuntat in mod oficial acest lucru, dar exista voci care spun ca Guvernul pregateste o astfel de decizie. Practic, in perioada urmatoare exista 2 zile lucratoare libere decretate in mod legal, stipulate in Codul Muncii: sarbatoarea de Rusalii, 27 si 28 mai, dar din care doar 28 mai pica in timpul saptamanii (luni) + 1 iunie (vineri). Ei bine, se pare ca Guvernul se gandeste sa anunte ca vor fi zile libere si zilele de 29, 30 si 31 mai. Astfel s-ar putea ...