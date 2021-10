Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a majorat, luni, compensarea pretului la energie electrica si gaze naturale pentru consumatorul casnic, in perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. Senatul s-a pronuntat in unanimitate, cu 129 de voturi "pentru", in favoarea ordonantei. Legea merge la Camera Deputaților, for decizional…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Prețurile de pe piețe pentru gazele tranzacționate acum cu livrare in sezonul rece au ajuns la noi maxime istorice, in Romania și in Europa. Ultimele tranzacții facute la Bursa Romana de Marfuri pentru gazul cu livrare in sezonul rece au depașit cu mult nivelul de 500 de lei/MWh,…

- Jandarmeria Romana cumpara 20.000 de arme de tip pistol 9 x 19 mm, pentru care este dispusa sa plateasca pana la 33 de milioane lei, potrivit unui anunț postat in Registrul Electronic al Achizițiilor Publice – SICAP. Achiziția se face la prețul cel mai mic pentru pistol, iar prețul pe arma ar fi astfel…

- Urmeaza o iarna costisitoare pentru romani: Gazele naturale se indreapta spre cele mai mari preturi din ultimul deceniu Urmeaza o iarna costisitoare pentru romani: Gazele naturale se indreapta spre cele mai mari preturi din ultimul deceniu Urmeaza o iarna costisitoare pentru romani și pentru toata Europa,…

- Pentru oricine spera ca pandemia se va termina pana la anul sau in urmatoarele sase luni, oamenii de stiinta si expertii in sanatate au doar vesti rele. Pana cand COVID-19 va inceta sa mai fie o pandemie, aproape toata lumea va fi, fie vaccinata, fie va fi trecut prin boala, sau amandoua,…

- Cele mai mari scumpiri au fost la energie electrica: 23% fața de inceputul anului și 24% fața de luna august a anului precedent.Gazele naturale s-au scumpit și ele cu 20% fața de august 2020. Combustibili s-au scumpit cu 14% in perioada de referința și cu 12% fața de inceputul anului, potrivit INS. Cea…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, arata o analiza Bloomberg, citata de Agerpres . Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Iarna care va veni ar putea da lumii o lectie dureroasa cu privire la cat de vitale…