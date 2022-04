Urmează o criză globală a uleiului Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul problemelor in aprovizionarea pietei locale si cresterii preturilor, o decizie care se adauga altor masuri protectioniste in domeniul produselor agricole adoptate la nivel mondial. Indonezia este responsabila pentru mai mult de o treime din exporturile mondiale de uleiuri vegetale, iar China si India,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

