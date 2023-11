Stiri pe aceeasi tema

- Cate minivacanțe mai au romanii pana la finele anului. Cand va fi urmatoarea minivacanța din 2023 Doar doua minivacanțe mai au romanii pana la finalul anului. Zilele libere coincid cu Ziua Naționala și apoi perioada sarbatorilor de iarna. In 2024 vor fi 17 zile libere legale, relateaza alba24.ro. Urmatoarea…

